МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к росту по индексу Мосбиржи после непродолжительного снижения вскоре после начала торгов и находится выше 2200 пунктов, в лидерах роста – акции "Газпрома" и "Новатэка", следует из данных Московской биржи. "Газпром" сократит поставки газа в Италию

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.07 мск рос на 0,6% — до 2205,58 пункта и уже поднимался до 2220,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1144,89 пункта. Уровень 2200 пунктов основной индекс преодолел впервые с 11 июля.

Акции "Газпрома" растут на 1,19%, "Новатэка" — на 2,42% на фоне взлета биржевых цен на газ из-за сокращения поставок по "Северному потоку". Также росту индексов способствует позитив в котировках нефтяных компаний и металлургов.