МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг уменьшился по индексу Мосбиржи на 0,32%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается на 0,5 процента

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,32%, до 2189,16 пункта, долларовый РТС — на 1,4%, до 1137,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск рос на 75 копеек, до 60,63 рубля, курс евро также на 75 копеек, до 61,48 рубля.