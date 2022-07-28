2022-07-28T18:54:00+03:00
2022-07-28T18:59:32+03:00
2022-07-28T18:54:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20220728/837637673.html
Российский рынок акций падает по итогам торговой сессии четверга
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в четверг уменьшился по индексу Мосбиржи на 0,32%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на... ПРАЙМ, 28.07.2022
акции, рынки, новости, россия, акции, торги
https://1prime.ru/images/83232/90/832329058.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83232/90/832329058.jpg
https://1prime.ru/images/83232/90/832329055.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83232/90/832329055.jpg
https://1prime.ru/images/83232/90/832329052.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83232/90/832329052.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220728/837635513.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг уменьшился по индексу Мосбиржи на 0,32%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,32%, до 2189,16 пункта, долларовый РТС — на 1,4%, до 1137,82 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск рос на 75 копеек, до 60,63 рубля, курс евро также на 75 копеек, до 61,48 рубля.