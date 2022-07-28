МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций сократился на 0,32% по индексу Мосбиржи в четверг, РТС упал на фоне фиксаций прибыли, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций падает по итогам торговой сессии четверга

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,32%, до 2189,16 пункта, долларовый РТС — на 1,4%, до 1137,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 94 копейки, до 60,82 рубля, евро — на 1,03 рубля, до 61,76 рубля.

"Торги на российском фондовом рынке завершились на отрицательной территории вопреки оптимистичному настрою на мировых рынках. Инвесторы фиксировали прибыль после роста", — отмечает Наталья Пырьева из ФГ "Финам".

Аналитики из Freedom Finance Global дополняют, что цена на нефть марки Brent удерживает рост на фоне умеренных действий Федеральной резервной системы США по регулированию денежно-кредитной политики. Вечером четверга стоимость марки удерживается выше психологически важной отметки в 100 долларов за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Лидерами снижения являются акции ММК (-3,4%), "Северстали" (-3,31%), "Иркута-3" (-2,42%), НМТП (-2,49%) "Русала" (-2,11%), Polymetal (-2,01%), расписки Fix Price (-1,91%).

"В число аутсайдеров попали" Северсталь" и ММК, испытывающие трудности со сбытом продукции. Без значимых новостей снизились акции группы Polymetal", — отмечают аналитики из Freedom Finance Global.

В лидерах роста — расписки HeadHunter (+18,06%), "О'Кей" (+17,47%), VK (+3,6%), акции "Селигдара" (+МТС (+3,18%), "Россетей" (+3,04%), "Магнита" (+2,93%).

"По итогам сегодняшней сессии в плюсе торгуются food-ритейлеры, на их динамику торгов повлияли объявленные результаты, которые рынок оценил позитивно (так, общая выручка "Магнита" во втором квартале выросла на 38,7%)", — уточняет Анна Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции".

Аналитики Freedom Finance Global добавили, что в лидерах роста после публикации сильных финансовых результатов за второй квартал закрепились депозитарные расписки ритейлера "О"кей". Также вверх шли депозитарные расписки HeadHunter на новостях о массовом наборе персонала в "Яндекс". На фоне роста цен на золото подорожали акции золотодобытчика "Селигдара".

ПРОГНОЗЫ

"На российских биржах тем временем индексу Мосбиржи вновь не хватило сил на закрепление выше сопротивления 2200 пунктов, но выше 2150 пунктов потенциал развития роста в район 2300 пунктов сохраняется. Рубль при этом переходит к более заметному ослаблению и держит курс на июльские минимумы против доллара и евро", — полагает Кожухова.

Внешний фон для пятничных торгов складывается оптимистичным — практически все мировые торговые площадки сегодня демонстрировали положительную динамику, однако российский рынок выглядит несколько перекупленным, поэтому коррекция может продолжиться, считает Пырьева.

"По нашим оценкам, в пятницу индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов", — прогнозирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".