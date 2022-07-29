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Российский рынок акций вырос по итогам пятницы
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Российский рынок акций по итогам пятницы уверенно вырос на 1,13% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на... ПРАЙМ, 29.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы уверенно вырос на 1,13% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,13%, до 2213,81 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,75%, до 1129,24 пункта.
За месяц индекс Мосбиржи вырос на 0,41%, РТС упал на 16,04%, также следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск рос на 86 копеек, до 61,68 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 62,42 рубля.