МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы уверенно вырос на 1,13% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно растет на торгах пятницы

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,13%, до 2213,81 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,75%, до 1129,24 пункта.

За месяц индекс Мосбиржи вырос на 0,41%, РТС упал на 16,04%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск рос на 86 копеек, до 61,68 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 62,42 рубля.