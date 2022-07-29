МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,13% по индексу Мосбиржи, РТС, наоборот, снизился — на 0,75% на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос по итогам пятницы

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 1,13%, до 2213,81 пункта, долларовый РТС снизился на 0,75%, до 1129,24 пункта.

За месяц индекс Мосбиржи вырос на 0,41%, РТС — упал на 16,04%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 80 копеек, до 61,62 рубля, евро — на 70 копеек, до 62,47 рубля, курс юаня вырос на 19 копеек, до 9,32 рубля.

"Российский рынок акций завершил неделю, сохраняя смешанную динамику и невысокую активность. Инвесторы продолжают ждать появления свежих драйверов для движения вверх, впрочем, и для усиленных распродаж тоже причин нет", — считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — расписки "О'Кей" (+28,22%), ЦИАН (+11,86%), HeadHunter (+8,04%), акции "Ленты" (+11,04%), "Сургутнефтегаза" (+8,83%), ИСКЧ (+5,71%), "Селигдара" (+5,64%).

Аналитики Freedom Finance Global замечают, что в лидеры роста после заявления вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что ввод жилья в России в 2022 году будет не ниже, чем годом ранее, вышли депозитарные расписки ЦИАН. Также значительно лучше рынка выглядели обыкновенные акции "Сургутнефтегаза": у компании традиционно сохраняется очень крупная денежная позиция, поэтому укрепление доллара и евро благоприятно для этого бизнеса. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,89%, до 104,74 доллара за баррель.

Расписки "О'Кей" растут третью сессию к ряду. В среду акции незначительно росли на ожиданиях корпоративной отчетности, а в четверг — после позитивных результатов — перешли к бурному подъему, показывая рост на 6,94%. В пятницу бумаги компании усилили рост и выросли на 28,22%, до 30,44 рубля, впервые с начала апреля.

Лидерами снижения являются акции "Яндекса" (-5,38%), ДВМП (-2,98%), ФСК ЕЭС (-1,59%), "Иркута-3" (-1,07%), "Газпром нефти" (-0,79%), расписки Ozon (-4,09%), VK (-1,3%).

Сегодня представители IT-сектора вместе с банковским находятся в красной зоне, так как многие инвесторы фиксируют прибыль за нынешнюю неделю, вероятно, их рост продолжится в понедельник, отмечает Андрей Эшкинин из "Алор Брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи удержался над 2000 пунктов, что с технической точки зрения дает повод рассчитывать на рост в августе и движение в сторону 2300 пунктов. Факторами поддержки могут выступить: реинвестирование выплаченных дивидендов, вероятное ослабление рубля, цикл снижения ключевой ставки, продолжение перетока со стремительно дешевеющих депозитов", — полагает Бахтин.

Эшкинин прогнозирует, что вероятность роста акций металлургов в понедельник маловероятна. Стоимость продукции у компаний сильно падает, с максимумов 2022 год медь упала на 30%, никель – на 52%, палладий – на 40%, а это в свою очередь приводит к уменьшению чистой прибыли компаний, добавил эксперт.

"Ближайший уровень сопротивления находится в районе 2270–2280 пунктов, к этим отметкам и будет стремиться индекс на следующей недели, а если пробьет этот уровень, то следующая цель будет 2420 пунктов по индексу Мосбиржи", — полагает эксперт.

По прогнозам аналитиков из Freedom Finance Global, первую сессию августа индекс Мосбиржи проведет в коридоре 2150–2300 пунктов.