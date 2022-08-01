МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снизился по индексу Мосбиржи, при этом вырос по долларовому индексу РТС на фоне укрепления рубля, на рынок давили также падающие котировки нефти, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается на торгах понедельника

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 1,52% — до 2180,09 пункта, долларовый РТС вырос на 0,85%, до 1138,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 мск снизился на 1,45 рубля — до 60,17 рубля.

Октябрьский фьючерс нефти марки Brent падает примерно на 4%, колеблясь у уровня 100 долларов за баррель.