МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рекомендация Банка России не продавать иностранные бумаги неопытным инвесторам может усилить их риски, а концепция повысить порог для статуса квалифицированного инвестора с 6 миллионов рублей до 30 миллионов рублей — привести к прекращению таких операций на российском организованном рынке, при этом обеспокоенность регулятора обоснована, но возможны и другие меры, считают в НАУФОР. НАУФОР предложила изменить механизм выплат по евробондам

Соответствующее письмо Национальной ассоциации участников фондового рынка, направленное в Банк России на имя его главы Эльвиры Набиуллиной, имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее, 20 июля, Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам ценных бумаг иностранных эмитентов. ЦБ объяснял, что из-за введения ограничений иностранными государствами, владение ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам в РФ, сопряжено с рисками.

В частности, речь шла об инфраструктурных рисках, связанных с фактическим отсутствием у владельцев таких бумаг возможности распоряжаться ими, получать доходы по таким бумагам (в том числе через иностранных платежных агентов), участвовать в корпоративных действиях и переводить их в случаях, когда такой перевод подлежит отражению по счетам в вышестоящих иностранных учетных институтах.

"НАУФОР разделяет обеспокоенность Банка России исключительными условиями, в которых находится российский финансовый рынок, и риском блокировки иностранных ценных бумаг, принадлежащих неквалифицированным инвесторам, однако предложенные в концепции меры могут вызвать большие негативные последствия для российского финансового рынка, усилив, а не снизив риски неквалифицированных инвесторов и рынка в целом", — говорится в письме.

"Концепция предусматривает повышение требований к квалифицированным инвесторам, в частности, с 6 миллионов рублей активов, которыми следует владеть, чтобы получить соответствующий статус, до 30 миллионов рублей. В сочетании с запретом для неквалифицированных инвесторов приобретать иностранные ценные бумаги это приведет к прекращению таких операций на российском организованном рынке", — отмечается там же.

ЧЕМ ОБЕСПОКОЕНЫ В НАУФОР

Как отмечается в письме, в результате запрет на операции неквалифицированных инвесторов с иностранными ценными бумагами лишит розничных инвесторов возможности диверсификации своих портфелей, а, значит, повысит, а не понизит риски инвестиций, исключит вовсе долгосрочные инвестиции.

Также запрет снизит в связи с этим интерес со стороны розничных инвесторов к инвестициям в отечественные ценные бумаги (в НАУФОР считают, что ограничение доступа к иностранным ценным бумагам лишь в незначительной степени приведет к перетоку в российские ценные бумаги).

Кроме того, отмечают в НАУФОР, запрет на покупку иностранных ценных бумаг снизит общую ликвидность российского фондового рынка и интерес к нему со стороны иных инвесторов; повысит стоимость услуг, снизит качество услуг и конкуренцию на финансовом рынке; спровоцирует отток инвесторов и предложение индустрией альтернативных схем инвестирования в иностранные финансовые инструменты.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАУФОР

"С учетом этого, позвольте предложить следующие, вместо предусмотренных Концепцией, меры по защите розничных инвесторов и связанные с ними меры по развитию финансового рынка…", — говорится в письме.

Предлагается ограничить активное предложение ценных бумаг эмитентов недружественных стран, не исключая при этом возможности их приобретения по инициативе клиента-неквалифицированного инвестора (однако, возможно, ограничивая долей его портфеля), не ограничивать операции с ценными бумагами эмитентов иных стран и поддержать усилия индустрии и инфраструктуры по их предложению инвесторам.

Ассоциация также предлагает ввести дополнительное предупреждение розничных инвесторов о рисках блокировки иностранных ценных бумаг – такое предупреждение должно быть адресовано как приобретателям иностранных ценных бумаг, так и тем инвесторам, которые уже владеют иностранными ценными бумагами.

"(Предлагается – ред.) ввести требование для инвестиционных советников и управляющих учитывать риск блокировки при инвестиционном профилировании и оказании своих услуг; ввести запрет на маржинальные операции с ценными бумагами эмитентов недружественных стран", — говорится там же.

Профучастники рынка предлагают принять меры по стимулированию розничных инвесторов, в том числе отменить НДФЛ по доходам от облигаций, обращающихся на организованном рынке, усилить налоговые льготы по ИИС второго типа, ввести ИИС-ПИФ – возможность открывать ИИС управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов.

НАУФОР рекомендует принять меры по децентрализации российской инфраструктуры и поддержать уже предпринимаемые инфраструктурой усилия по децентрализованному хранению обращающихся на российском организованном рынке иностранных ценных бумаг.