МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогу торговой сессии понедельника вырос на 1,66%, на динамику повиляло заявление Мосбиржи о том, что с начала текущей недели нерезиденты из дружественных стран получают допуск лишь к срочному рынку, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Эксперт оценил последствия переноса даты выхода нерезидентов на рынок акций

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,66%, до 2088,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,05%, до 1083,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 17 копеек — до 60,75 рубля, евро — на 66 копеек, до 62,2 рубля.

"ЦБ РФ частично отыграл обратно предоставление доступа нерезидентам из дружественных стран к торгам на Московской бирже. Также вводится карантин по части ценных бумаг, зачисленных со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей. Для локальных инвесторов это стало поводом снизить свою тревожность в отношении неизбежного вала продаж при приходе нерезидентов", — пояснил Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидеры роста котировок — расписки компании "О'Кей" (+22,46%), Head Hunter (+6,85%), VK (+6,24%), Fix Price (+5,48%), ЦИАН (+5,2%), X5 Group (+4,76%), акции "Фосагро" (+8,72%), "Самолета" (+6,17%), ИСКЧ (+5,75%), "Распадской" (+5,51%).

"Сегодня в «зеленой зоне» практически все сектора. В лидерах промышленное производство, технологии и потребительские товары недлительного пользования", — отмечает Александра Овчинникова из УК "Первая".

Тяжеловесные бумаги сегодня показали в большинстве своем довольно скромную динамику. Спросом пользовались менее ликвидные акции, замечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. Он добавил, что в фаворитах были также акции химпрома благодаря публикации отчетности "Фосагро" по РСБУ. Финансовые показатели компании оказались ожидаемо сильными, учитывая текущую ситуацию с ценами на минеральные удобрения.

"Акции ИСКЧ, возможно, росли в ожидании новых инновационных разработок, под которые компания привлекла средства за счет размещения облигаций. Заметно подорожали бумаги строительной группы "Самолет", вероятно, в ожидании дивидендов за второй квартал 2022 года. В преддверии публикации операционных и финансовых результатов выросли в цене акции угольной компании "Распадская", — уточняет Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

В лидерах снижения котировок — акции ДВМП (-1,56%), НЛМК (-1,13%), "Татнефти" (-0,85%), "Полюса" (-0,84%), расписки "Русагро" (-0,73%).

Расписки "Русагро" снизились по итогам дня. Причиной стала, как считает Головинов, вызывающая опасения финансовая отчетность по МСФО за второй квартал. Чистая прибыль компании стала отрицательной из-за курсовых разниц.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Рынок сегодня растет в рамках коррекции в связи с переносом сроков допуска нерезидентов из дружественных стран на российский фондовый рынок", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

По мнению Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", во вторник индекс Мосбиржи может консолидироваться вблизи уровня 2100 пунктов. Инвесторы остаются в ожидании свежих драйверов для движений. "Из важной макростатистики вторника выделим предварительную оценку уровня производительности в несельскохозяйственном секторе США во втором квартале 2022 года. В этот же день краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей представит EIA", — полагает эксперт.

"Завтра ожидаем смешанную динамику, возможна небольшая коррекция после сегодняшнего роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2060-2120 пунктов, по индексу РТС: 1060-1120 пунктов", — предполагает Овчинникова.