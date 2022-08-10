МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды растет на 0,43% по индексу Мосбиржи на фоне перепроданности акций компаний РФ и мер ЦБ по предотвращению спекуляций дружественных нерезидентов, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.24 мск растет на 0,43%, до 2145,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,21%, до 1118,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 29 копеек, до 60,44 рубля, евро — на 21 копейку, до 61,85 рубля.

"Восходящей динамике способствует необоснованная перепроданность наших акций на прошлой неделе, вызванная опасениями по поводу появления части нерезидентов, которое должно было состояться 8 августа. Однако теперь их возвращение будет растянуто во времени благодаря мерам ЦБ и властей", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

К тому же Банк России ввел ряд ограничений, добавляет эксперт, направленных на предотвращение спекулятивных операций и их влияния на котировки. Благодаря этому исчезает лазейка, позволяющая дружественным нерезидентам выкупать акции и облигации у недружественных, а затем переводить их в российские депозитарии для продажи. "Это выступило ключевым позитивом, так как снят потенциальный навес продавцов", — дополнил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидеры роста котировок — акции "СПБ Биржи" (+27,23%), "Иркута-3" (+12,07%), Polymetal (+6,65%), ДВМП (+5,87%), "Полюса" (+2,37%), расписки Globaltrans (5,76%), VK (+4,05%), ЦИАН (+3,88%), TCS Group (+3,73%).

"Пользуются спросом акции золотодобывающих компаний, которые в предыдущие сессии стагнировали или даже снижались, несмотря на активный рост котировок золота. Лидируют в секторе бумаги Polymetal, сильно подешевевшие за последние месяцы из-за корпоративного негатива, а также рисков, связанных с намерением компании выйти из российских активов", — поясняет Бабин.

Тимур Баянов из банка "Синара" добавил, что одним из факторов повышенной волатильности в акциях Polymetal является запланированная публикация финансового отчета 22 сентября за первое полугодие 2022 года по МСФО, менеджмент поделится с рынком, как ожидается, свежей информацией о продвижении к сделке.

Он также полагает, что менеджмент Polymetal основной целью потенциальной сделки видит восстановление ценности для акционеров из-за переоценки казахстанских активов до справедливой стоимости и снижение рисков, с которыми деятельность компании сопряжена сейчас.

"Акции "СПБ Биржи" растут третий день подряд на фоне возобновлении торгов бумагами 200 иностранных компаний в рамках основной торговой сессии. Биржевые торги остальными ценными бумагами с листингом в США будут начинаться в 15.30 мск (более 1700 акций и депозитарных расписок)", — обращает внимание Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Игорь Додонов из ФГ "Финам" отмечает, что на Московской бирже объемы торгов по акциям "СПБ Биржи" сегодня и вчера стали максимальными с момента IPO в ноябре 2021 года, на СПБ Бирже – также максимальными, за исключением первого дня торгов после размещения.

В лидерах снижения котировок — акции НЛМК (-1,29%), "Северстали" (-1,19%), "Роснефти" (-1,07%), "Акрона" (-0,79%), "Норникеля" (-0,9%), "Лукойла" (-0,9%) и расписки "О'Кей" (-4,92%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Поскольку индекс Мосбиржи сейчас вернулся к середине своего внутридневного диапазона, он не имеет явных предпосылок для сильного направленного движения во второй половине дня. Поэтому мы ожидаем закрытия торгов в диапазоне 2115-2160 пунктов по указанному индексу, с отклонением в пределах 1% по итогам дня", — прогнозирует Виталий Манжос из "Алго Капитал".

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2120–2190 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1100–1150 пунктов, по мнению Чернова.

"По моему мнению, риски, связанные с инвестициями в акции "СПБ Биржи", остаются высокими (в частности, это сохраняющиеся инфраструктурные риски для торговли акциями из недружественных юрисдикций), поэтому я бы не рассчитывал на дальнейшее устойчивое восстановление данных бумаг", — считает Додонов.