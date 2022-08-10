МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду повысился по основным биржевым индексам третий день подряд, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций Polymetal

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии повысился на 0,69%, до 2151,5 пункта, долларовый РТС — на 0,19%, до 1118,4 пункта.