МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Котировки акций Polymetal, одного из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане, за два дня подскочили примерно на треть, однако фундаментальных причин для роста нет, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Акции "СПБ Биржи" обновили рекорды по объему торгов

Акции Polymetal к 17.40 мск дорожали на 6,79% — до 346 рублей. Резкий рост котировок начался в среду, за два дня акции компании максимально поднимались в цене на 37% — до 366,5 рубля (отдельно по четвергу рост достигал 13%), следует из данных торгов на Московской бирже. В четверг объем торгов превысил 2,5 миллиарда рублей, по этому показателю компания находится в пятерке лидеров.

"По Polymetal никаких фундаментальных изменений пока не заметили — скорее всего, бумага отыгрывает свое недавнее падение. Компания сейчас испытывает определенные трудности с продажей своей продукции из-за роста логистических затрат и крепкого рубля", — прокомментировал аналитик BCS Global Markets Ахмед Алиев.

Динамика акций золотодобытчиков в целом за последние три месяца была наиболее слабой по сравнению с другими сырьевыми секторами – "Полюс" и Polymetal упали на 45-60%, в основном из-за негативного новостного фона о санкциях на российское золото и укрепления рубля, напомнил руководитель отдела аналитики ресурсных секторов ИК "Ренессанс Капитал" Борис Синицын.

"Рост последних дней может быть вызван временным отскоком цен на золото. Из технических причин можно отметить запрет на продажу акций золотодобытчиков недружественными нерезидентами в соответствии с указом президента № 520", — полагает он.

Еще три аналитика финансового рынка отметили, что новостей по компании нет, а отскок после многомесячного падения можно связать с надеждами на нормальное разрешение ситуации в Polymetal за счет разделения активов на российские и нероссийские, со спросом на рисковые активы в целом и, возможно, с покупкой на инсайде.