МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Акции "Русала", одного из лидеров мировой алюминиевой отрасли, снижались в цене на 2,4% после выхода отчетности по МСФО, но затем "отскочили", следует из данных Московской биржи. "Русал" отчитался о сокращении чистой прибыли

К 10.15 мск акции "Русала" дешевеют на 0,78%, до 43,98 рубля, а минутами ранее максимально опускались в цене на 2,4% — до 43,26 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,13%.

Ранее в пятницу "Русал" сообщил, что чистая прибыль объединенной компании по МСФО за полугодие снизилась по сравнению с аналогичным периодом годом на 16,7% и составила 1,68 миллиарда долларов.

При этом скорректированная чистая прибыль составила 689 миллиона долларов после 679 миллионов годом ранее, а скорректированный показатель EBITDA вырос на 37,4% и достиг 1,807 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 31,3%, до 7,153 миллиарда долларов. А производство алюминия увеличилось за полгода на 1,2% — до 1,8 миллиона тонн.

Аналитики инвестбанка "Синара" оценили результаты "Русала" как нейтральные. "Спотовая цена на алюминий на уровне около 2500 долларов за тонну и ослабление рубля до курса 70–75 рублей за доллар должны поддержать прибыль во втором полугодии 2022 года – мы по-прежнему позитивно смотрим на акции компании", — говорят они.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.