МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии пятницы растет на 0,32% по индексу Мосбиржи без существенных драйверов роста, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Российский рынок акций колеблется возле уровня закрытия

Индекс Мосбиржи к 16.04 мск растет на 0,32%, до 2139,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1113,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 12 копеек, до 60,55 рубля, евро — на 44 копейки, до 62,17 рубля.

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС сумели преодолеть свой существенный утренний спад и умеренно повыситься. Вместе с тем, мы пока не наблюдаем уверенных покупок в наиболее ликвидных акциях. Это связано с неоднозначным состоянием внешнего фона и сложившимися техническими факторами", — отмечает Виталий Манжос из компании "Алго Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидеры роста котировок — акции "Соллерс" (+9,3%), "Ленты" (+3,73%), ММК (+2,29%), "Совкомфлота" (+2,16%), "Новатэка" (+0,94%), "Лукойла" (+0,71%), расписки HeadHunter (+4,87%), "Циан" (+4,03%), Globaltrans (+3,45%), TCS Group (+2,98%), VK (+1,43%).

"В лидерах роста оказались вчерашние аутсайдеры, HeadHunter и VK. Напомним, накануне VK разочаровал показателями игрового сегмента и замедлением темпов роста выручки", — уточняет Зарина Саидова из ФГ "Финам".

Согласно отчету компании, выручка VK по МСФО во втором квартале 2022 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 32,8 миллиарда рублей. Выручка сегмента "Игры" сократилась на 5% и составила 10,4 миллиарда рублей. Компания отмечала, то сокращение связано с тем, что доходы этого сегмента номинированы в иностранной валюте, укрепление курса рубля оказало на них влияние.

Манжос дополняет, что интерес к акциям "Новатэк" явно подогрела новость о том, что один из инсайдеров эмитента приобрел на бирже достаточно крупный пакет этих бумаг.

Владимир Чернов из Freedom Finance Global предполагает, что бумаги "Лукойла" прибавляют в цене, следуя за динамикой нефтяных котировок. Еще одним драйвером роста, по его мнению, стала новость о покупке у итальянской Eni единственной ее АЗС в Москве.

В лидерах снижения котировок — акции "СПБ Биржи" (-3,3%), "М.Видео" (-3,27%), "Сегежи" (-1,48%), "Иркута-3" (-1,31%), Qiwi (-1,01%), "Газпрома" (-0,16%), расписки Ozon (-2,32%), "О'Кей" (-1,7%), Fix Price (-1,68%).

"Заметным спадом на необычно высоких торговых оборотах отличились акции "СПБ Биржи". В них продолжается фиксация среднесрочной прибыли после недавнего сильного трехдневного роста стоимости", — отметил Манжос из компании "Алго Капитал".

Чернов дополняет, что акции "Газпрома" снижаются на фоне падения объемов прокачки газа в ЕС по Северному потоку из-за отсутствия турбины, а также по газопроводу "Дружба" из-за технических сложностей с оплатой транзита через Украину. Словакия и Венгрия покрыли затраты на транзит самостоятельно, а Чехия считает это проблемой российской стороны и обеспечивать транзит за свой счет не спешит, напоминает эксперт.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Поскольку индекс Мосбиржи уже несколько раз менял свое внутридневное направление, он сегодня не имеет явного потенциала для сильного направленного движения. Поэтому мы ожидаем закрытия указанного индекса в диапазоне 2110-2155 пунктов, с отклонением в пределах 1% по итогам дня", — прогнозирует Манжос.

Ожидания Чернова из Freedom Finance Global для индекса Мосбиржи на закрытие дня: зона 2090–2190 пунктов. Ориентир для индекса РТС: коридор 1070-1150 пунктов.

По мнению Саидовой из ФГ "Финам", индекс Мосбиржи по-прежнему консолидируется над поддержкой в районе 2045 пунктов, и пока сигналов в пользу направленного движения не наблюдается. С учетом дефицита новых драйверов и фактора пятницы у отечественных индексов не так много шансов закрыться в плюсе, заключила она.