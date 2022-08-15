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2022
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Российский рынок акций повысился в понедельник на 0,83%
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Российский рынок акций в понедельник повысился по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии повысился на 0,83%, до... ПРАЙМ, 15.08.2022
акции, рынки, новости, мосбиржа, рынок акций рф, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник повысился по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии повысился на 0,83%, до 2165,12 пункта, долларовый РТС снизился на 0,3%, до 1112,93 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 70 копеек — до 61,31 рубля.