МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник повысился по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Частные инвесторы снизили вложения в российские акции

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии повысился на 0,83%, до 2165,12 пункта, долларовый РТС снизился на 0,3%, до 1112,93 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 70 копеек — до 61,31 рубля.