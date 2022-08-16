МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Акции "Татнефти" отыгрывают значительным ростом рекомендации о выплате дивидендов, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций растет на старте торгов вторника

Акции "Татнефти" (+3,6% "обычка", +6,6% "префы") дорожают после рекомендации совета директоров выплатить дивиденды по результатам полугодия в размере 32,71 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.

Минутами ранее обыкновенные акции "Татнефти" максимально подскакивали в цене на 7%, до 455 рубля, ее привилегированные акции — на 9,7%, до 435 рублей.