МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Группа "Арон" запустила процесс конвертации депозитарных расписок (GDR) в обыкновенные акции, говорится в сообщении компании. ФСК и "Россети" уведомили о конвертации депозитарных расписок в акции

"ПАО "Акрон" направило в адрес депозитария (Райффайзенбанк — ред.), в котором открыт счет депо депозитарных программ, уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций ПАО "Акрон" (осуществление автоматической конвертации)", — сказано в сообщении.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Как пояснял ЦБ, автоматическую конвертацию проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы депозитарных расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае.