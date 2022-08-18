МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость акций "Мечела" краткосрочно усилила рост после публикации операционных данных, а затем откатилась, при этом в среду бумаги сильно просели после отмены публикации финансовых результатов, следует из динамики торгов Московской биржи. "Мечел" увеличила добычу угля в первом полугодии

К 12.00 мск привилегированные акции компании "Мечел" дорожают на 2,57%, ее обыкновенные акции – на 0,81%. Индекс Мосбиржи снижается на 0,25%.

До сообщения об операционных результатах обыкновенные акции компании дорожали на 0,8%, после сообщения подскакивали в цене на 2,4% относительно уровня вчерашнего закрытия и затем откатились к прежним уровням. "Префы" до сообщения дорожали на 2,6%, после сообщения подскакивали на 4,6% и потом также замедлили рост.

Группа "Мечел" в прошлом полугодии увеличила добычу угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, до 5,983 миллиона тонн, выпуск стали также вырос на 7%, до 1,853 миллиона тонн, чугуна — на 6%, до 1,668 миллиона тонн.

По итогам предыдущей торговой сессии привилегированные акции компании подешевели на 6,96%, обыкновенные акции – на 4,09%. В этот день "Мечел" отказался от публикации финансовых результатов за полугодие.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.