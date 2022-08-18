МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Низколиквидные акции банка "Санкт-Петербург" резко отреагировали ростом и максимально подскакивали на 5,8% после сообщения об одобрении акционерами выплаты по дивидендам, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций в четверг слабо меняется в ходе торговой сессии

К 16.39 мск обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" росли на 5,36% — до 95,13 рубля и уже подскакивали на 6,12% — до 95,82 рубля. До сообщения акции поднимались на 1,24%. Объем торгов бумагами банка превысил к текущему моменту 100 миллионов рублей. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,05%.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" ранее в четверг утвердили дивиденды за первое полугодие по обыкновенным акциям в 11,81 рубля, по префам — в 11 копеек на акцию.