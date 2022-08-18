МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) уведомила депозитарий — Райффайзенбанк — об автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок в акции, говорится в сообщении группы. "Черкизово" уведомило банк об автоматической конвертации расписок в акции

"ПАО "НЛМК" 18 августа 2022 года направило в депозитарий АО "Райффайзенбанк", в котором открыт счет депозитарной программы, уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями депозитарных расписок соответствующего количества акций (автоматическая конвертация)", — сказано в сообщении.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.

В мае НЛМК получил разрешение правкомиссии на продолжение обращения своих депозитарных расписок за рубежом.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% — до 17,4 миллиона тонн. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.