МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Лента" уведомила депозитарий — Райффайзенбанк — о начале автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок (ГДР) в обыкновенные акции, говорится в сообщении ретейлера. НЛМК уведомил Райффайзенбанк об автоматической конвертации расписок в акции

"МКПАО "Лента" сообщает о направлении уведомления на автоматическую конвертацию ГДР. Международная компания публичное акционерное общество "Лента"… сообщает о том, что в соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 г. N 114-ФЗ направила в АО "Райффайзенбанк" (Кастодиан Компании), в котором открыт счет депо депозитарных программ в рамках Программы глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции МКПАО "Лента", уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ГДР Компании, права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества обыкновенных акций МКПАО "Лента", — сообщает компания.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы. "Лента" получила разрешение от правительственной комиссии на продолжение обращения депозитарных расписок за рубежом до 13 мая 2023 года.