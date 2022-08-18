МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг завершил торги небольшим ростом — на 0,26% по индексу Мосбиржи, следует из данных площадки. Рубль укрепляется на налоговом периоде днем в четверг

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,26% — до 2194,31 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,28%, до 1162,3 пункта.

Такая разница в динамике объясняется укреплением рубля. Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 1,21 рубля — до 59,54 рубля, курс евро — на 1,52 рубля, до 60,14 рубля.