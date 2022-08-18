2022-08-18T18:57:29+03:00
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2022
https://1prime.ru/Stocks/20220818/837827618.html
Российский рынок акций по итогам четверга вырос на 0,3%
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Российский рынок акций в четверг завершил торги небольшим ростом — на 0,26% по индексу Мосбиржи, следует из данных площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на... ПРАЙМ, 18.08.2022
акции, рынки, новости, россия, мосбиржа, рынок акций рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг завершил торги небольшим ростом — на 0,26% по индексу Мосбиржи, следует из данных площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,26% — до 2194,31 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,28%, до 1162,3 пункта.
Такая разница в динамике объясняется укреплением рубля. Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 1,21 рубля — до 59,54 рубля, курс евро — на 1,52 рубля, до 60,14 рубля.