МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Торги на японском фондовом рынке в понедельник завершились в минусе. Акции технологических тяжеловесов возглавили спад после того, как американские индексы в конце прошлой неделе снизились на фоне роста доходности гособлигаций. Российский рынок акций растет на старте торгов понедельника

Nikkei потерял 0,47% до 28794,50 пункта. Индекс вернул часть утраченных утром позиций после того, как Китай понизил ориентирные кредитные ставки.

Более широкий индекс Topix опустился на 0,1% до 1992,59 пункта.

"Японский рынок последовал вниз вслед за американскими индексами, которые опустились (в пятницу)…инвесторы беспокоились по поводу инфляции в Европе, которая превысила ожидания, — указал Судзи Хосои, старший аналитик Daiwa Securities. — Доходность гособлигаций в связи с этим выросла, что возродило опасения насчет замедления экономики. Сегодня акции японских производителей пострадали от этих опасений".

Американские фондовые индексы в пятницу снизились на фоне общего отката, который возглавили акции компаний со сверхкрупной капитализацией на фоне роста доходности гособлигаций США. S&P 500 понес недельные потери после роста по итогам четырех недель кряду.

Акции Amazon.com, Apple и Microsoft снизились и оказали сильнейшее давление на S&P 500 и Nasdaq.

Бумаги Tokyo Electron подешевели на 1,97%. Акции Fanuc потеряли 1,93%, акции TDK — 2,26%.

Акции Hino Motors упали на 3,53% и возглавили спад в Nikkei. Автопроизводитель заявил, что остановит поставки некоторых легких грузовиков, подтвердив, что они также стали фигурантами масштабного скандала с фальсификацией данных.

Нефтегазовый сектор повысился. Бумаги нефтеразведывательных компаний прибавили 2,47%, акции нефтеперерабатывающих фирм — 1,77%.

Акции Inpex Corp подорожали на 3,01% и возглавили прирост в Nikkei.