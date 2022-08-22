МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника растет примерно на 1,4%, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций прибавляет около 0,8% в понедельник днем

Индекс Мосбиржи к 16.09 мск подскакивает на 1,39%, до 2225,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,09%, до 1183,29 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время прибавляет 9 копеек, достигая 59,19 рубля, евро — теряет 54 копейки, опускаясь до 59,06 рубля.

"На старте сессии российский рынок испытал просадку из-за негативного внешнего фона, но быстро перешел к активному росту, реагируя на ослабление рубля. Правда, он вскоре резко укрепился, но индекс Мосбиржи после просадки сумел вернуться к дневным вершинам", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Изменение в динамике цен на нефть и рекордные цены на газ в Европе сделало сектор нефти и газом одним из главных поставщиков оптимизма на рынке, поясняет Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent сейчас заметно снижается — на 1,8%, находясь чуть ниже 95 долларов за баррель. В то же время сегодня утром биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта подскочили в цене выше 3000 долларов за тысячу кубометров, прибавляя примерно 20% относительно расчётной цены пятницы.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

"На фоне роста спотовых цен на газ в Европе в лидерах подъема находятся акции "Новатэка" (+4,66%)", — отмечает Игорь Додонов из ФГ "Финам".

Также в лидеры роста котировок входят акции "СПБ Биржи" (+12,11%), "Эн+ Груп" (+5,62%), "Детского мира" (+3,25%), "Яндекса" (+3,33%), "Совкомфлота" (+3,18%), "Газпрома" (+2,06%), расписки HeadHunter (+4,06%), VK (+2,8%), TCS Group (+3,04%).

В аутсайдерах из-за снижения стоимости золота числятся бумаги золотодобытчиков — акции "Селигдара" (-4,13%), "Лензолота" (-1,15%), Polymetal (-1,54%) и "Полюса" (-0,65%), а также "Ленты" (-1%).

"Слабости бумаг золотодобывающих компаний не хватило, чтобы утащить отраслевой индекс металлов и добычи в минус. Тем не менее, драгоценные металлы дешевели на фоне укрепления доллара и ожиданий повышения ставок ведущими центральными банками", — уточняет Кочетков.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи вновь пытается пробить сильное сопротивление 2225 пунктов, являющееся полуторамесячным максимумом. Если внешний фон улучшится, а рубль не ускорит восстановление, мы можем уже сегодня попытаться преодолеть это техническое препятствие", — прогнозирует Бабин.

Важных экономических или корпоративных данных, способных оказать значимое влияние на котировки российских акций, сегодня не ожидается, поэтому вполне возможно, что вторую половину дня рынок проведет в консолидации и завершит торги вблизи текущих уровней в свою очередь полагает Додонов.