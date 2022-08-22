МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Северсталь" уведомила о прекращении листинга программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в сообщении компании. Российский рынок акций растет в ходе торговой сессии понедельника

"ПАО "Северсталь" уведомляет о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции "Северстали" на Лондонской фондовой бирже (LSE)", — сказано в сообщении.

В июле компания направила уведомление в управление финансового регулирования Великобритании (FCA) о делистинге ГДР на LSE. Тогда "Северсталь" объяснила это решение введением целого ряда санкционных ограничений в отношении компании.

"Северсталь" при этом стала одной из немногих российских компаний, которым правительственная комиссия РФ весной разрешила продолжить обращение депозитарных расписок за рубежом — такой порядок определяется принятым весной в РФ законом.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций).