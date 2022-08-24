МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций с утра символически снижается — на 0,03% — на фоне фиксации прибыли игроками, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на старте торговой сессии среды

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.21 мск снижался на 0,03%, до 2259,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1184,84 пункта. На страте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,25%, затем после некоторого усиления роста и подъема к 2273,65 пункта перешел в минус и опускался максимально до 2248,23 пункта, теряя 0,5%.

"Сегодняшнее открытие рынка – типичный пример фиксации прибыли краткосрочными спекулянтами после нескольких дней роста. С точки зрения среднесрочных перспектив наш рынок впервые с осени прошлого года заходит в фазу растущего тренда, поэтому высока вероятность того, что после небольшого отката будет новая попытка роста. Индекс Мосбиржи в понедельник успешно пробил сопротивление 2200 на фоне усиления растущего тренда, что открывает перспективы движения на 2450", — прокомментировала РИА Новости руководитель проектов ИК "ВЕЛЕС Капитал" Валентина Савенкова.