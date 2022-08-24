МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство Армении получило еще порядка 6,9% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, сообщается на сайте кабмина. Таким образом доля правительства, у которого уже имелось 15% акций, выросла до 21,9%. Армения одобрила ратификацию соглашения о навигационных пломбах в ЕАЭС

"Правительство Армении получило в виде дара 188 947 простых акций Зангезурского медно-молибденового комбината, что составляет 6,875% от общего количества акций", — говорится в сообщении.

АО "Промышленная компания" (100%-ная "дочка" "Геопромайнинг Армения") осенью прошлого года приобрела 60% акций ЗММК, а затем передала армянскому правительству четверть из них, что составило 15% общего капитала предприятия. Член совета директоров GeoProMining Роман Троценко заявлял тогда, что общий объем инвестпроектов компании в горнодобывающей отрасли Армении достигнет 4 миллиардов долларов.

По данным кабмина, все госакции ЗММК переданы в доверительное управление Фонду государственных интересов Армении (ANIF, на 100% принадлежит государству).