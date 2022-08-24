МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды демонстрирует небольшое снижение из-за фиксации прибыли инвесторами после нескольких сессий роста котировок ряда эмитентов, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Инвесторы получат акции российских компаний, конвертированные из расписок

Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снижается на 0,2%, до 2255,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1188,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время теряет 9 копеек, достигая 59,79 рубля, евро — 20 копеек, опускаясь до 59,37 рубля.

"Рынок акций сегодня торгуется в преимущественно красной зоне: большинство голубых фишек снизились в пределах 1% к закрытию вчерашнего дня. Происходит естественная фиксация спекулятивной прибыли после четырёхдневного роста", — считает Валентина Савенкова из ИК "Велес Капитал".

Днем ранее основной индекс закрылся на максимальном уровне с июня, поэтому текущий отскок вниз выглядит вполне логичным и объяснимым движением после четырехдневного роста, добавляет Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

В лидерах снижения котировок — акции "СПБ Биржи" (-2,5%), МТС (-1,84%), "Сургутнефтегаза" (-1,66%), АФК "Система" (-1,24%), расписки VK (-2,81%), X5 Group (-1,54%), Ozon (-1,22%).

"Отметим, что HeadHunter (-1,33%) пока чувствует себя неважно — за последние семь торговых дней бумаги потеряли 15%, предположительно на фоне перетока капитала в пользу других IT-компаний", — добавляет Лапшина.

В лидеры роста котировок входят акции "Лензолота" (+7,49%), банка "Санкт-Петербург" (+3,67%), "М.Видео" (+3,11%), "Алросы" (+1,36%), "Магнита" (+1,11%), "Полюса" (+0,96%).

TCS Group сейчас тоже дорожает против рынка (+0,77%). До конца дня инвесторы ожидают публикации квартальной отчетности, поясняет Лапшина.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Корпоративные новости будут влиять на настроения инвесторов, но основной тренд будет задавать динамика цен на энергоресурсы, учитывая большой вес нефтегазовых компаний в составе индексов, прогнозирует София Кирсанова из УК "Первая".

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен и рублевых активов способны данные минэнерго США (17.30 мск) о запасах и добыче нефти. Ночной отчет Американского института нефти показал значительно более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти, что способствовало восходящей динамике нефтяных котировок, заключает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".