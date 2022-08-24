Российский рынок акций коррекционно снижается на 0,2% в ходе торговой сессии среды
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды демонстрирует небольшое снижение из-за фиксации прибыли инвесторами после нескольких сессий роста котировок ряда эмитентов, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снижается на 0,2%, до 2255,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1188,27 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время теряет 9 копеек, достигая 59,79 рубля, евро — 20 копеек, опускаясь до 59,37 рубля.
"Рынок акций сегодня торгуется в преимущественно красной зоне: большинство голубых фишек снизились в пределах 1% к закрытию вчерашнего дня. Происходит естественная фиксация спекулятивной прибыли после четырёхдневного роста", — считает Валентина Савенкова из ИК "Велес Капитал".
Днем ранее основной индекс закрылся на максимальном уровне с июня, поэтому текущий отскок вниз выглядит вполне логичным и объяснимым движением после четырехдневного роста, добавляет Ксения Лапшина из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах снижения котировок — акции "СПБ Биржи" (-2,5%), МТС (-1,84%), "Сургутнефтегаза" (-1,66%), АФК "Система" (-1,24%), расписки VK (-2,81%), X5 Group (-1,54%), Ozon (-1,22%).
"Отметим, что HeadHunter (-1,33%) пока чувствует себя неважно — за последние семь торговых дней бумаги потеряли 15%, предположительно на фоне перетока капитала в пользу других IT-компаний", — добавляет Лапшина.
В лидеры роста котировок входят акции "Лензолота" (+7,49%), банка "Санкт-Петербург" (+3,67%), "М.Видео" (+3,11%), "Алросы" (+1,36%), "Магнита" (+1,11%), "Полюса" (+0,96%).
TCS Group сейчас тоже дорожает против рынка (+0,77%). До конца дня инвесторы ожидают публикации квартальной отчетности, поясняет Лапшина.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Корпоративные новости будут влиять на настроения инвесторов, но основной тренд будет задавать динамика цен на энергоресурсы, учитывая большой вес нефтегазовых компаний в составе индексов, прогнозирует София Кирсанова из УК "Первая".
Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен и рублевых активов способны данные минэнерго США (17.30 мск) о запасах и добыче нефти. Ночной отчет Американского института нефти показал значительно более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти, что способствовало восходящей динамике нефтяных котировок, заключает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
https://1prime.ru/Stocks/20220824/837876822.html