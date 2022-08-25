МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торговой сессии четверга растет на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций по итогам торгов среды умеренно снизился

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск показывает рост на 0,34%, до 2255,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1186,08 пункта.