Мосбиржа: российский рынок акций растет на 0,3% на старте торгов четверга
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Аналитик раскрыл, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября
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Экономист объяснил, кто возьмет доллар в оборот
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Аналитик предупредил о возможном “фальстарте” рубля
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США заложили "бомбу" под европейское единство против России
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Экономист раскрыл переломный момент для рубля этой осенью
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