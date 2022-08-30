МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника демонстрирует рост на 0,6% при некотором ослаблении рубля, что поддерживает экспортеров, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Акции "Русала" растут на три процента на новостях о дивидендах

Индекс Мосбиржи к 14.12 мск растет на 0,62%, до 2310,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1204,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 5 копеек, достигая 60,44 рубля, евро — на 30 копеек, до 60,72 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 2,67%, до 100,19 доллара за баррель.

"Во вторник российский рынок акций открылся с положительной динамикой. Рублёвый фондовый индекс Мосбиржи преодолел круглую отметку 2300 пунктов. Поддержку экспортерам оказывает оттолкнувшийся от минимумов прошлой недели рубль… Также мы считаем, что на динамику в голубых фишках может влиять приток ликвидности в рынок", — отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

Акции ТМК (+5,57%) дорожают на после решения акционеров компании выплатить дивиденды за полугодие в размере 9,68 рубля на акцию. Максимально бумаги подскакивали в цене на 10,13%, до 96,56 рубля — впервые с 13 октября.

Совет директоров "Русала" (+1,35%) неожиданно рекомендовал выплатить 0,02 доллара на акцию в качестве дивидендов, также замечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. Основные акционеры — "Эн+ груп" — дорожают на 6,02%.

"Вероятнее всего, решение СД выплатить дивиденды может быть связано с желанием менеджмента увеличить акционерную стоимость "Русала" перед слиянием с "Норникелем". Отметим, что денежные средства на учитываются при оценке справедливой стоимости компаний, в отличии от рыночной капитализации", — добавил он.

Совет директоров "Белуги" (+4,06%) рекомендовал дивиденды по итогам полугодия в размере 150 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность 5% в текущих ценах, также отмечает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

"Бумаги металлургов дорожают на новости о подготовке Минпромторгом мер поддержки промышленных кластеров. В частности, планируется обнуление налога на прибыль и снижение ставки страховых взносов с 30% до 7,6%. На этом же фоне на растут акции промышленных компаний второго и третьего эшелона", — поясняет Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Также в лидерах роста котировок находятся акции Qiwi (+4,28%), "Яндекса" (+3,4%), ДВМП (+3,18%), "Мечела" (+2,45%), "Совкомфлота" (+2,68%), ММК (+2,04%) НЛМК (+1,92%), "Газпрома" (+2%).

"Бумаги "Полюса" (-0,34%) дешевеют, следуя за мировыми ценами на золото, которые продолжают корректироваться после "ястребиного" выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. За два дня котировки золота потеряли 2,13%", — отмечает Чернов.

Лидеры же снижения котировок пока — акции "СПБ биржи" (-6,31%), "Лензолота" (-5,17%), "Циана" (-1,37%), ПИКа (-1,2%), "Новатэка" (-1,14%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На дневном графике индекс Мосбиржи впервые с начала июля смог закрепиться выше уровня 2215-2220 пунктов, после чего дальнейший рост не заставил себя долго ждать. Ожидаем продолжения роста к уровню 2400 пунктов", — прогнозирует Лапшина.

По мнению Кирсановой, закрытие ожидается в коридорах 2280-2320 пунктов по индексу Мосбиржи и 1180-1220 пунктов по индексу РТС.

"В течение дня выйдет немного статистики ЕС и США, которая не должна вызвать сильных движений на российском рынке акций. Фондовый рынок ожидает позитивных тенденций в отечественных акциях", — полагает Мария Лукина из банка "Зенит".