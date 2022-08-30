МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" во вторник поднялись до 204,2 рубля впервые с 6 июля, дорожают примерно на 7%, следует из данных Московской биржи. Рубль снижается к доллару и в большей мере к евро

К 18.40 мск бумаги компании росли на 7,03% — до 203,35 рубля. После позитивного старта торгов акции "Газпрома" находились некоторое время в консолидации, после чего ускорили темпы роста. Максимально рост достигал 7,47%, а котировки — 204,2 рубля. Объем торгов составляет 21,951 миллиарда рублей, впервые с 1 июля.

Котировки "Газпрома" активно растут уже второй день подряд — в понедельник они прибавили 3,5%. Это происходит на фоне крайне высоких биржевых цен на газ в Европе и предстоящей остановки на три дня "Северного потока".

"Уверенности в устойчивом росте акций "Газпрома" сейчас нет. Тем не менее, опасения по поводу способности Европы справиться с возможным значительным сокращением поставок российского газа поддерживают акции "Газпрома". Также пауза, по комментариям "Газпрома", продлится три дня с 31 августа и предназначена для проведения ремонтных работ", — заявил РИА Новости персональный брокер инвестиционного банка "Синара" Тимур Баянов.