МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к умеренному снижению и теряет порядка 0,1% после роста на самом старте торгов, котировки "Газпрома" усилили волатильность, также меняя направление движения в первые минуты, однако затем вернулись к росту, следует из данных Московской биржи. Эксперты ожидают в сентябре рост российского рынка акций

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,09%, до 2397,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,46%, до 1252,64 пункта. Акции "Газпрома" дорожают на 0,28%.

На старте торгов индекс Мосбиржи прибавлял 0,14%, а акции "Газпрома" в первые минуты максимально прибавляли в цене 1,9%, затем дешевели на 0,6%, но вернулись к росту стоимости.