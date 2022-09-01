МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг показывает спад на 0,45% на фоне фиксации прибыли инвесторами после динамичных торгов среды и давления со стороны снижения нефтяных котировок, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижается на 0,45%, до 2389,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1249,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 1 копейку, достигая 60,22 рубля, евро — на 22 копейки, до 60,23 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,85%, до 93,87 доллара за баррель.

"В четверг торги на Московской бирже открылись снижением после бурного вчерашнего роста на фоне дивидендных новостей "Газпрома". Внешний фон складывается не слишком благоприятный, и, вероятно, сегодня инвесторы обратили на него внимание", — отмечает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" сообщает, что после позитивного старта российский рынок сдал позиции и остается около дневных минимумов в умеренном минусе. Давление оказывает негативный внешний фон, который ухудшился после нашего открытия, считает он.

"В первую очередь беспокойство у российских инвесторов вызывает продолжающееся снижение нефтяных цен, в очередной раз переписавших недельные минимумы. Дорогое сырье пока остается ключевым фактором, защищающим рублевые активы от негативного влияния геополитики и жестких санкций", — добавил аналитик.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

Лидеры снижения котировок — акции "СПБ Биржи" (-3,73%), "Татнефти" (-2,43%), НЛМК (-1,81%), "Северстали" (-1,64%), "Селигдара" (-1,19%), АФК "Системы" (-0,97%), расписки VK (-1,17%).

Бумаги "Газпрома" (-2,39%) и Сбербанка (-1,04%) корректируются после бурного роста накануне, так как многие инвесторы предпочли зафиксировать высокую краткосрочную прибыль, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

В лидерах роста находятся акции "Самолета" (+5,21%), "Башнефти" (+4,55%), ДВМП (+4,36%), "Совкомфлота" (+3,27%), ПИКа (+1,95%).

"Акции "Московской биржи" (+4,02%) дорожают на фоне возобновления вечерних торгов в фондовой секции и утренних торгов на срочном и валютном рынках с 12 сентября, в связи с чем ожидается увеличение комиссионных сборов", — добавляет Мильчакова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2300-2450 пунктов. Ориентир для РТС: интервал 1210-1280 пунктов", — сообщает Мильчакова.

На взгляд Дмитрия Постоленко из УК "Первая", до конца дня может сохраниться коррекционная динамика рынка в отсутствии драйверов роста. Ориентир по закрытию индекса Мосбиржи эксперт оценивает на уровне 2350-2400 пунктов, по индексу РТС — 1220-1270 пунктов.

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на вчерашнем минимуме 2368 пунктов. Если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться, в первую очередь на нефтяном, эту отметку фондовый индикатор может пробить уже сегодня, ускорив нисходящую коррекцию", — прогнозирует Бабин.