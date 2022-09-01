СП "Газпром нефти" и Shell перерегистрировали в российскую юрисдикцию
СП "Газпром нефти" и Shell перерегистрировано в российскую юрисдикцию под новым названием
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell Salym Petroleum Development перерегистрировано из голландской в российскую юрисдикцию 1 сентября под названием "Салым Петролеум Девелопмент", следует из данных ЕГРЮЛ.
В августе суд удовлетворил заявление "Газпром нефти" о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию.
Как указано в выписке из ЕГРЮЛ, 1 сентября ООО " Салым Петролеум Девелопмент" было зарегистрировано в поселке Салым в Ханты-Мансийском автономном округе.
https://1prime.ru/Stocks/20220901/837963110.html
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