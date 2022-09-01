2022-09-01T18:56:38+03:00
2022-09-01T18:56:38+03:00
2022-09-01T18:56:38+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20220901/837964055.html
Российский рынок акций по итогам четверга вырос на 1,9%
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https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в четверг завершил торги уверенным ростом — на 1,9%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 1,9%, до 2445,77... ПРАЙМ, 01.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг завершил торги уверенным ростом — на 1,9%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 1,9%, до 2445,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,67%, до 1279,45 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск растет на 3 копейки, до 60,26 рубля, курс евро снижается на 55 копеек, до 59,9 рубля.