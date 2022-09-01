МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг завершил торги уверенным ростом — на 1,9%, следует из данных Московской биржи. Рубль стабилен к доллару в ходе торгов четверга

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 1,9%, до 2445,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,67%, до 1279,45 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск растет на 3 копейки, до 60,26 рубля, курс евро снижается на 55 копеек, до 59,9 рубля.