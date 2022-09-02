МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Автоматическая конвертация депозитарных расписок (GDR) "Северстали" в обыкновенные акции компании для российских инвесторов завершена, следует из сообщения компании. Лондонская фондовая биржа провела делистинг расписок "Магнита"

"ПАО "Северсталь" сообщает, что в соответствии с информацией, опубликованной Небанковской кредитной организацией акционерным обществом "Национальный расчетный депозитарий" на своем официальном сайте 26 августа 2022 года была завершена автоматическая конвертация глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции ПАО "Северсталь" в порядке, предусмотренном Федеральным законом номер 114-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации", — сказано в сообщении.

При этом, компания напоминает, что для иностранных держателей депозитарных расписок доступна принудительная конвертация GDR, для чего инвесторы должны направить соответствующие заявление в адрес эмитента не позднее 11 октября.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Как пояснял ЦБ, автоматическую конвертацию проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы депозитарных расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций).