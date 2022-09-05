МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 0,13% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
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https://1prime.ru/Stocks/20220905/837999724.html
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 0,13% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Stocks/20220905/837999724.html
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