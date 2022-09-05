МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе волатильных торгов снова перешел к снижению и теряет 0,83%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в ходе торгов понедельника

К 10.32 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,83%, до 2450,66 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи максимально сокращался на 1,24%, до 2440,88 пункта. Долларовый индекс РТС теряет 1,44%, опускаясь до 1265,98 пункта.

В лидерах снижения — обыкновенные акции и префы Сбербанка (-1,74% и 1,55%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,59%) и "Лукойла" (-1,2%).