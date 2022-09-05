МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Акции "Новатэка" прибавляют около 4% после заявления президента РФ Владимира Путина о позитивных финансовых результатах, которые компания достигнет в этом году, следует из данных торгов. Путин предсказал "Новатэку" хорошие финансовые показатели

К 15.44 мск акции компании растут на 3,67%, до 1191 рубля. Максимально бумаги "Новатэка" росли на 4,4%, до 1999,4 рубля, впервые с 11 апреля. До заявления Путина акции компании показывали рост до 3%.

На совещании по социально-экономическому развитию Камчатки Путин сообщил, что финансовые показатели "Новатэка" в этом году будут очень хорошими и выразил надежду, что компания внесет свой вклад в развитие регионов, где она работает. Он добавил, что уровень выплачиваемых дивидентов тоже будет "солидным".