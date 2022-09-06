МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника показывает негативную динамику и теряет 0,35%, следует из данных Московской биржи. Рынок акций растет без откатов

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на 0,35%, до 2479,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,21%, до 1285,11 пункта.

В лидерах снижения акции ВТБ (-1,35%).