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Российский рынок акций падает на старте торгов вторника
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Российский рынок акций в начале торгов вторника показывает негативную динамику и теряет 0,35%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на 0,35%,... ПРАЙМ, 06.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника показывает негативную динамику и теряет 0,35%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижается на 0,35%, до 2479,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,21%, до 1285,11 пункта.
В лидерах снижения акции ВТБ (-1,35%).