МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем снижается почти на 2,5% — на фоне решения ЦБ РФ ограничить продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран и новости о том, что Московская биржа с 12 сентября предоставит доступ на рынок акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, при этом утром российский рынок хоть и торговался в минусе, но в небольшом, следует из данных Мосбиржи и комментариев аналитиков. Мосбиржа с 12 сентября расширит доступ на рынок акций

Индекс Мосбиржи к 16.10 мск снижается на 2,44%, до 2427,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,62%, до 1253,99 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 15 копеек, до 61,02 рубля, евро — на 25 копеек, до 60,38 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,7%, до 94,17 доллара за баррель.

Ксения Лапшина из ФГ "Финам" отмечает, что в первой половине дня новостной фон складывался для нашего рынка скорее благоприятным, чему способствовали корпоративные новости с полей Восточного экономического форума.

"Но затем триггером к распродаже послужили две новости. Центробанк сообщил, что с 1 октября начнет постепенно ограничивать продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, под это правило попадают американские акции на "СПБ Бирже". Доля таких бумаг в портфеле неквалов не сможет превышать 15% и постепенно будет снижаться до нуля к 1 января 2023 года. Вторая новость – Мосбиржа с 12 сентября допустит к торгам акциями дружественных нерезидентов, что может усилить давление на рынок со стороны новых продавцов", — поясняет Лапшина.

До публикации ключевых новостей российский рынок акций торговался в небольшом минусе, после — максимально падал на 4,6%.

Виталий Манжос из "Алго Капитал" считает основной причиной начала распродаж накопившуюся среднесрочная перекупленность отечественных бумаг. До этого индекс Мосбиржи непрерывно повышался в течение семи торговых дней подряд.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

На фоне допуска к торгам акциями дружественных нерезидентов под распродажу попали акции "СПБ Биржи" (-9,45%).

Совет директоров "Полюса" (-3,93%) сегодня рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2021 год, и это также послужило негативом для акций.

Лидерами снижения стоимости стали также акции Polymetal (-7,39%), АФК "Система" (-3,72%), ММК (-3,52%), ВТБ (-2,73%), расписки Ozon (-4,2%), ЦИАН (-3,81%), "О'Кей" (-3,53%).

"Наибольший рост к середине сессии без фундаментальных новостей уже третью сессию подряд показывали бумаги Русснефти (+17,77%), которые тем не менее отступили от пиков сессии", — замечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В лидерах роста также находятся акции ДВМП (+2,51%) и "Соллерс" (+0,62%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Манжос отмечает, что после резкой просадки индекс Мосбиржи довольно быстро развернулся вверх. "Тем не менее шансы на позитивное завершение текущих торгов уже невелики. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2385-2450 пунктов, с понижением в пределах 1,5-4%", — прогнозирует эксперт.

Кожухова полагает, что российские индексы Мосбиржи и РТС также перешли к коррекции с локальных вершин после объявления о новых ограничениях по торговле для резидентов, а также перспективе скорого возвращения инвесторов из дружественных стран. Уход от риска в ближайшие сессии может способствовать закрытию образовавшихся в конце августа гэпов и движению индикаторов в район 2314 и 1212 пунктов соответственно, дополняет эксперт.

"Ближайшей целью такой просадки может стать недельный минимум 2368 пунктов индекса Мосбиржи. Правда, сейчас он отскочил от хорошей поддержки 2423 пункта, которая на прошлой неделе была очередной двухмесячной вершиной, от которой произошел сильный откат. Поэтому для развития боле глубокой коррекции фондовому индикатору необходимо закрепиться под этим уровнем", — заключает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".