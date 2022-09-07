МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из сообщения торговой площадки. Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 61,24 рубля

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.09.2022, 10.10 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,748) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,88363 рубля, эквивалентно ставке 62,5%) ценной бумаги UNAC", — говорится в сообщении.

К 10.27 мск акции ОАК дорожают на 16,28%, до 64,65 копейки. Максимально бумаги компании росли в цене сегодня на 26%, до 68,5 копеек.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.