МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Акции автопроизводителя "Соллерс" подскочили на 7,7% на корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи. "Соллерс" в этом году начнет выпуск двух моделей LCV под новым брендом

К 10.29 мск акции "Соллерс" дорожают на 2,51%, до 225 рублей. Но ранее в среду их котировки подскочили на 7,74% — до 236,5 рубля. Объем торгов составляет 8,258 миллиона рублей. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,65%.

Ранее в среду корреспондент РИА Новости передавал с Восточного экономического форума о том, что "Соллерс авто" до конца года начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане, соответствующее дополнительное соглашение внесено в специнвестконтракт (СПИК).

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.