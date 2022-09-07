МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" и Объединенной авиастроительной корпорация (ОАК, входит в "Ростех") позитивно отреагировали на новость о подписании на Восточном экономическом форуме соглашения о поставках 339 самолетов в 2023-2030 годах, следует из данных торгов на Московской бирже. Акции "Соллерса" подскочили на корпоративных новостях

К 10.35 мск акции "Аэрофлота" дорожают на 3,87%, до 31,16 рубля, ОАК — на 16,46%, до 0,6475 рубля. Максимально бумаги компаний росли в цене с начала сессии на 7,4%, до 32,22 рубля, и на 26%, до 0,685 рубля, соответственно. И Московская биржа даже повысила границу возможного ценового коридора для акций ОАК.

Генеральные директора "Аэрофлота" и ОАК — Сергей Александровский и Юрий Слюсарь — подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства. Соглашение предусматривают передачу группе "Аэрофлот" на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023-2030 года, говорится в совместном релизе компаний.

Дополнительный позитив в бумагах компаний поддерживаются заявлением президента РФ Владимира Путина о системном "перевооружении" отрасли авиаперевозок.

Заявление Путина также поддержало рост котировок "Иркута" — на 5,45%, до 46,4 рубля. Максимально сегодня эти бумаги дорожали на 9,05%, до 47,98 рубля.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.