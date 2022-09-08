МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Что мешает росту российских акций

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,09%, до 2399,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,37%, до 1239,04 пункта.

В лидерах падения стоимости — акции ТМК (-9%), торгующиеся с четверга уже без дивидендов.