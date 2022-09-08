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Российский рынок акций падает на старте торгов четверга
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,09%, до 2399,37 пункта,... ПРАЙМ, 08.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,09%, до 2399,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,37%, до 1239,04 пункта.
В лидерах падения стоимости — акции ТМК (-9%), торгующиеся с четверга уже без дивидендов.