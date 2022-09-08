МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Частные инвесторы в июле и августе купили на "СПБ Бирже" китайских и гонконгских акций на порядка 14,4 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" за август, подготовленном ЦБ РФ. Банк России оценил продажи ОФЗ на Мосбирже "дружественными нерезидентами"

"Доля операций с акциями китайских компаний в общем объеме операций с иностранными акциями на "СПБ Бирже" составила 4% в июле и 5% в августе. Однако в объеме нетто-покупок иностранных акций физическими лицами на долю ценных бумаг китайских компаний пришлось 59 и 55% (в июле и августе соответственно). Основные покупки физических лиц были сосредоточены в пяти наиболее ликвидных акциях, в целом в июле-августе инвесторы купили китайских и гонконгских акций на сумму около 14,4 млрд рублей", — говорится в обзоре.

"По итогам августа наблюдается постепенное увеличение спроса на указанные бумаги: объем чистых покупок акций китайских компаний физическими лицами вырос на 75% относительно июля. Тем не менее, объемы нетто-покупок частных инвесторов на данный момент остаются небольшими, что демонстрирует осторожный интерес участников к новому рынку. Неквалифицированным инвесторам необходимо принимать во внимание санкционные риски таких инвестиций с учетом их совершения с использованием иностранной финансовой инфраструктуры", — указывается там же.

В конце июня на СПБ Бирже были запущены торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. В настоящее время доступно 12 ценных бумаг, однако ожидается, что в будущем их число будет расти, добавляют эксперты ЦБ.