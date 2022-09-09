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Российский рынок акций растет в начале торговой сессии пятницы
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы умеренно растет по основным индексам, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск поднимался на 0,41%,... ПРАЙМ, 09.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы умеренно растет по основным индексам, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск поднимался на 0,41%, до 2400,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1246,08 пункта.
В лидерах роста — обыкновенные акции "Татнефти" (+1,09%), обыкновенные акции "Сургутнефтегеза" (+1,24%), расписки Ozon (+1,12%) и акции "Норникеля" (+1%).