МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила число акций, сделки с 12 сентября с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, с 8 до 53, в список акций вошли в том числе "Русгидро", "Россети", "Сургутнефтегаз", "Норникель", "Татнефть", "Башнефть", следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении биржи.
"Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения", — обращает внимание биржа.
С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.
https://1prime.ru/Stocks/20220909/838069193.html
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