МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила число акций, сделки с 12 сентября с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, с 8 до 53, в список акций вошли в том числе "Русгидро", "Россети", "Сургутнефтегаз", "Норникель", "Татнефть", "Башнефть", следует из сообщения на сайте торговой площадки. Банк России оценил продажи ОФЗ на Мосбирже "дружественными нерезидентами"

"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении биржи.

"Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения", — обращает внимание биржа.

С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.