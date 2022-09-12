МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций, открыв торговую сессию понедельника в минусе, в первые минуты перешел к росту и прибавляет 0,3%, следует из данных Московской биржи. Золото торговалось почти без изменений в Азии

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск растет на 0,33%, до 2434,50 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1265,61 пункта.

В лидерах роста акции ВТБ (+1,31%), "Яндекс" (+1,8%), TCS (+1,76%).

Мосбиржа с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Однако 56 акций стратегических и ряда других предприятий будут недоступны для компаний россиян из недружественных стран, в их числе акции "Аэрофлота", "Алросы", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ, "Сургутнефтегаза", "Норникеля", "Полюса", "Ростелекома" и префы "Транснефти".