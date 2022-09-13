МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций, открыв торговую сессию вторника, показывает рост на 0,65% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос в ходе торгов

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,65%, до 2465,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1283,67 пункта.

В лидерах роста расписки TCS Group (+1,9%) и Ozon (+1,67%).