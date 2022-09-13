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2022
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Российский рынок акций растет в начале торгов вторника
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Российский рынок акций, открыв торговую сессию вторника, показывает рост на 0,65% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на... ПРАЙМ, 13.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций, открыв торговую сессию вторника, показывает рост на 0,65% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,65%, до 2465,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1283,67 пункта.
В лидерах роста расписки TCS Group (+1,9%) и Ozon (+1,67%).