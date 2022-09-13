МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Группа компаний "Дело" закрыла сделку по приобретению 30,75% акций Global Ports, сообщается в релизе группы. Банк UBS хочет выкупить свои акции на сумму свыше пяти миллиардов долларов

"Группа компаний "Дело" и компания APM Terminals (APMT), входящая в A.P. Moller — Maersk, закрыли ранее согласованную сделку по приобретению 30,75% акций компании Global Ports Investments Plc. (Global Ports) после получения соответствующих разрешений от контролирующих органов Российской Федерации", — говорится в релизе.

После завершения сделки группа стала владельцем 61,5% акций Global Ports. Группа и AMPT заключили сделку на согласованных рыночных условиях. Она включает возможность для APMT вернуться в будущем к совместному бизнесу с группой.

В марте Maersk уведомила клиентов о прекращении деятельности и продаже своих активов в России на фоне ситуации вокруг Украины. Холдинг сообщал, что прекращает прием новых заказов на всех своих сервисах через РФ, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные. Портовая операционная компания APM Terminals B.V., владеющая 30,75% акций Global Ports, также уведомила о намерении выйти из акционерного капитала.

Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.

До настоящего времени APMT и группа "Дело" являлись основными акционерами Global Ports с одинаковыми пакетами акций в 30,75%. Также 20,5% акций обращались в форме глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (LSE). В марте LSE приостановила торги бумагами всех российских компаний.